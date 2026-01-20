DSV A-S Aktie

DSV A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MRDY / ISIN: DK0060079531

20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: DSV A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DSV A-S präsentiert in der voraussichtlich am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 13,81 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,20 DKK je Aktie erzielt worden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 66,25 Prozent auf 72,34 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,51 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 50,22 DKK, während im vorherigen Zeitraum noch 47,10 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 248,68 Milliarden DKK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 166,21 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu DSV A-S

Analysen zu DSV A-S

