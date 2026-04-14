Erste Schätzungen: DSV A-S legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DSV A-S lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,88 DKK. Im Vorjahresquartal waren 11,90 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 67,57 Prozent auf 69,84 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,68 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

22 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 61,60 DKK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 34,30 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 288,21 Milliarden DKK, gegenüber 245,21 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at