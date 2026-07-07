Erste Schätzungen: DSV A-S legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DSV A-S wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen, dass DSV A-S für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,86 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9,90 DKK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 75,07 Milliarden DKK aus – eine Steigerung von 21,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte DSV A-S einen Umsatz von 61,98 Milliarden DKK eingefahren.

Die Prognosen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 60,49 DKK, gegenüber 34,30 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 293,12 Milliarden DKK im Vergleich zu 245,21 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at