Erste Schätzungen: DSV A-S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DSV A-S veröffentlicht voraussichtlich am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 16,92 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 10,39 DKK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll DSV A-S im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 53,06 Milliarden DKK abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,62 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 57,84 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 61,30 DKK im Vergleich zu 50,90 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 210,17 Milliarden DKK, gegenüber 182,31 Milliarden DKK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at