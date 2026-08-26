26.08.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: DSW A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DSW A äußert sich voraussichtlich am 10.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,255 USD aus. Im letzten Jahr hatte DSW A einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie eingefahren.

DSW A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 745,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 739,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,389 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,170 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,91 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,89 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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