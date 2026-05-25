Erste Schätzungen: DSW A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DSW A wird voraussichtlich am 09.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass DSW A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,360 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,08 Prozent auf 694,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 686,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,170 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,90 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,89 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at