DS a Aktie
WKN DE: A2PGSF / ISIN: US2505651081
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25.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DSW A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
DSW A wird voraussichtlich am 09.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass DSW A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,360 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,08 Prozent auf 694,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 686,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,170 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,90 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,89 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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