DTE Energy Aktie

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WKN: 853943 / ISIN: US2333311072

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: DTE Energy präsentiert Quartalsergebnisse

DTE Energy wird voraussichtlich am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,23 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,95 Prozent erhöht. Damals waren 2,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll DTE Energy nach den Prognosen von 6 Analysten 3,55 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,45 Milliarden USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,71 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,03 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 16,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,28 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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