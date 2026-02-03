DTE Energy Aktie

DTE Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853943 / ISIN: US2333311072

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: DTE Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DTE Energy veröffentlicht voraussichtlich am 17.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,53 USD je Aktie gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,86 Prozent auf 3,39 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte DTE Energy noch 3,45 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,24 USD im Vergleich zu 6,77 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 13,92 Milliarden USD, gegenüber 12,34 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

