Duell Aktie
WKN DE: A40WEN / ISIN: FI4000582143
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30.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Duell gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Duell präsentiert in der voraussichtlich am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass Duell im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,180 EUR je Aktie gewesen.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 4,08 Prozent auf 29,6 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,130 EUR je Aktie, gegenüber -0,200 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 121,6 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 126,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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