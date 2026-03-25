Duell Aktie
WKN DE: A40WEN / ISIN: FI4000582143
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25.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Duell legt Quartalsergebnis vor
Duell lädt voraussichtlich am 09.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,060 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Duell ein EPS von -0,090 EUR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Duell nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 28,1 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29,3 Millionen EUR umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,313 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum -0,200 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 121,7 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 126,6 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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