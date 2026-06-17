Duell Aktie

Duell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40WEN / ISIN: FI4000582143

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Duell öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Duell wird sich voraussichtlich am 02.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,220 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Duell ein EPS von -0,020 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 8,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 35,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,2 Millionen EUR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,100 EUR aus. Im Vorjahr waren -0,200 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 116,3 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 126,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Duell Oyj Registered Shs

mehr Nachrichten