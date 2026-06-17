Erste Schätzungen: Duell öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Duell wird sich voraussichtlich am 02.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,220 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Duell ein EPS von -0,020 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 8,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 35,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,2 Millionen EUR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,100 EUR aus. Im Vorjahr waren -0,200 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 116,3 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 126,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at