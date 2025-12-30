Erste Schätzungen: Duell präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Duell gibt voraussichtlich am 14.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,079 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,25 Prozent erhöht. Damals waren -0,080 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 2,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 27,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,3 Millionen EUR umgesetzt.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,471 EUR, gegenüber -0,200 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 127,1 Millionen EUR im Vergleich zu 126,6 Millionen EUR im vorherigen Jahr.

