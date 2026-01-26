Erste Schätzungen: Duke Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Duke Energy veröffentlicht voraussichtlich am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Duke Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,54 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,44 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 1,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Duke Energy einen Umsatz von 7,36 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,31 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,71 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 31,79 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 30,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at