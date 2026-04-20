Duke Energy Aktie
WKN DE: A1J0EV / ISIN: US26441C2044
|
20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Duke Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Duke Energy präsentiert voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,85 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Duke Energy 1,76 USD je Aktie eingenommen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,86 Prozent auf 8,49 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,31 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 33,05 Milliarden USD, gegenüber 32,24 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Duke Energy Corp
Analysen zu Duke Energy Corp
Aktien in diesem Artikel
|Duke Energy Corp
|110,00
|1,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.