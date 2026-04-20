Erste Schätzungen: Duke Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Duke Energy präsentiert voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,85 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Duke Energy 1,76 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,86 Prozent auf 8,49 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,31 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 33,05 Milliarden USD, gegenüber 32,24 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at