Erste Schätzungen: Duke Energy präsentiert Quartalsergebnisse

Duke Energy wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,31 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 4,80 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,25 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Duke Energy nach den Prognosen von 9 Analysten 7,69 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,51 Milliarden USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,70 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,31 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 33,58 Milliarden USD, gegenüber 32,24 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at