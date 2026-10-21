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WKN DE: A1J0EV / ISIN: US26441C2044

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Duke Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Duke Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,86 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,91 Milliarden USD gegenüber 8,54 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,72 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,31 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 33,62 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 32,24 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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