Duluth b Aktie
WKN DE: A2ABDD / ISIN: US26443V1017
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24.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Duluth B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Duluth B wird voraussichtlich am 08.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorstellen.
2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,391 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 13,11 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,450 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im abgelaufenen Quartal soll Duluth B nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 93,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 102,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,325 USD, gegenüber -0,470 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 544,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 565,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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