Erste Schätzungen: Duni AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Duni AB wird voraussichtlich am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,200 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,25 SEK je Aktie erzielt worden.

Duni AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,80 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,88 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,17 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 6,64 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,62 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,69 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at