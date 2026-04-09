Erste Schätzungen: Duni AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Duni AB wird voraussichtlich am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Duni AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,35 SEK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Duni AB in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 1,78 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,86 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,74 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,64 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,79 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 7,69 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at