WKN DE: A0M7F9 / ISIN: SE0000616716

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Duni AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Duni AB wird voraussichtlich am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 2,23 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,21 Prozent erhöht. Damals waren 2,14 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Duni AB nach der Prognose von 1 Analyst 2,07 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,06 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,96 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,48 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 7,82 Milliarden SEK, gegenüber 7,58 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

