Duni AB Aktie
WKN DE: A0M7F9 / ISIN: SE0000616716
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Duni AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Duni AB präsentiert in der voraussichtlich am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,40 SEK je Aktie gegenüber 2,23 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 1,01 Prozent auf 1,95 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,97 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,74 SEK, gegenüber 6,64 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 7,56 Milliarden SEK im Vergleich zu 7,69 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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