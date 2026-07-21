Erste Schätzungen: Duolingo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Duolingo lässt sich voraussichtlich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Duolingo die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,593 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Duolingo noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 20 Analysten von einem Zuwachs von 17,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 295,5 Millionen USD gegenüber 252,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,86 USD je Aktie, gegenüber 8,57 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 1,21 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at