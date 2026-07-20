DuPont de Nemours Aktie

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WKN DE: A42BMN / ISIN: US26614N2018

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: DuPont de Nemours informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

DuPont de Nemours wird voraussichtlich am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

15 Analysten schätzen, dass DuPont de Nemours für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,76 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet.

12 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,81 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 44,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,16 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -5,580 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,16 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,85 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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