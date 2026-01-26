DuPont de Nemours Aktie

DuPont de Nemours für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PLC7 / ISIN: US26614N1028

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: DuPont de Nemours verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DuPont de Nemours wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,431 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,280 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll DuPont de Nemours in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,69 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

11 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,72 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,67 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 6,85 Milliarden USD, gegenüber 12,39 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

