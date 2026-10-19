DuPont de Nemours Aktie
WKN DE: A42BMN / ISIN: US26614N2018
|
19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DuPont de Nemours veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
DuPont de Nemours wird sich voraussichtlich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 USD gegenüber -0,870 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll DuPont de Nemours 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,84 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 40,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DuPont de Nemours 3,07 Milliarden USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,26 USD, während im vorherigen Jahr noch -5,580 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,17 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,85 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DuPont de Nemours Inc Registered Shs
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: DuPont de Nemours veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: DuPont de Nemours veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: DuPont de Nemours informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu DuPont de Nemours Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|DuPont de Nemours Inc Registered Shs
|115,36
|-0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.