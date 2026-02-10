Dusit Thani Aktie
WKN DE: A2AKM4 / ISIN: TH0007A10Z06
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dusit Thani legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Dusit Thani lädt voraussichtlich am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,060 THB je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,330 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Dusit Thani 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 2,23 Milliarden THB verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 60,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dusit Thani 5,67 Milliarden THB umsetzen können.
1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -0,510 THB je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -0,420 THB je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 8,67 Milliarden THB, gegenüber 10,11 Milliarden THB im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
