Erste Schätzungen: Dustin Group AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dustin Group AB wird voraussichtlich am 15.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,023 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -3,310 SEK je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,48 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,39 Milliarden SEK aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,150 SEK, gegenüber -2,920 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 21,25 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,41 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at