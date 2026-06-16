Dustin Group AB Aktie

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WKN DE: A14NPY / ISIN: SE0006625471

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16.06.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Dustin Group AB präsentiert Quartalsergebnisse

Dustin Group AB wird voraussichtlich am 01.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,023 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dustin Group AB noch ein Verlust pro Aktie von -0,050 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,02 Prozent auf 5,24 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Dustin Group AB noch 5,09 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,148 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,920 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 21,37 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 20,41 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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