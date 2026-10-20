Erste Schätzungen: Dutch Bros A präsentiert Quartalsergebnisse

Dutch Bros A lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 24 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,241 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dutch Bros A noch 0,140 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 22 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 29,55 Prozent auf 548,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 423,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,959 USD, gegenüber 0,640 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 2,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,64 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at