WKN DE: A2DM8U / ISIN: US23355L1061

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: DXC Technology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DXC Technology lädt voraussichtlich am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,828 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll DXC Technology nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 3,18 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,23 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,13 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 12,69 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 12,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu DXC Technology

Analysen zu DXC Technology

Aktien in diesem Artikel

DXC Technology 13,16 -0,23% DXC Technology

