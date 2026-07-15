DXC Technology Aktie

DXC Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DM8U / ISIN: US23355L1061

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: DXC Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DXC Technology präsentiert voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,414 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte DXC Technology ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll DXC Technology nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 2,99 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,16 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,56 USD, gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 12,15 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,64 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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