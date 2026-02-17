Erste Schätzungen: Dycom Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dycom Industries lässt sich voraussichtlich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Dycom Industries die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 23,45 Prozent auf 1,34 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,10 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 7,92 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,42 Milliarden USD, gegenüber 4,70 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at