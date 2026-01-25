Erste Schätzungen: Dynatrace zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dynatrace stellt voraussichtlich am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

33 Analysten schätzen im Schnitt, dass Dynatrace im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,412 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,19 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 30 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,96 Prozent auf 505,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Dynatrace noch 436,2 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 34 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD, gegenüber 1,59 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 32 Analysten im Durchschnitt 1,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,70 Milliarden USD generiert worden waren.

