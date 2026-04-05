Dynex Capital Aktie
WKN DE: A2PL13 / ISIN: US26817Q8868
|
05.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dynex Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Dynex Capital wird voraussichtlich am 20.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,319 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 22,18 Prozent auf 74,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,33 USD, gegenüber 2,47 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 347,2 Millionen USD im Vergleich zu 533,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dynex Capital Inc Registered Shs
|
05.04.26
|Erste Schätzungen: Dynex Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
25.01.26
|Ausblick: Dynex Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.10.25
|Ausblick: Dynex Capital präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Dynex Capital Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Dynex Capital Inc Registered Shs
|11,11
|1,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.