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WKN DE: A2PL13 / ISIN: US26817Q8868

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05.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dynex Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Dynex Capital wird voraussichtlich am 20.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,319 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 22,18 Prozent auf 74,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,33 USD, gegenüber 2,47 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 347,2 Millionen USD im Vergleich zu 533,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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