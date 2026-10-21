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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Eagle Materials legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Eagle Materials wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,85 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,23 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 633,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Eagle Materials einen Umsatz von 638,9 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,00 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 13,16 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,32 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,31 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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