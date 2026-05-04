Erste Schätzungen: Eagle Materials stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Eagle Materials stellt voraussichtlich am 19.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,59 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Eagle Materials ein EPS von 2,00 USD je Aktie vermeldet.

12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 452,2 Millionen USD gegenüber 470,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,82 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,91 USD aus, während im Fiskalvorjahr 13,77 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,28 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,26 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at