Erste Schätzungen: East West Bancorp legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

East West Bancorp wird voraussichtlich am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei East West Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 2,65 USD in den Büchern gestanden.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 33,04 Prozent auf 810,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,66 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,52 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 3,20 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,60 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at