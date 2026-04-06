Erste Schätzungen: East West Bancorp präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

East West Bancorp lädt voraussichtlich am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,08 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 32,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,11 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 751,9 Millionen USD aus.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,28 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 9,52 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,12 Milliarden USD, gegenüber 4,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at