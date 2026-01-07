East West Bancorp Aktie

East West Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041

07.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: East West Bancorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

East West Bancorp wird voraussichtlich am 22.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,48 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte East West Bancorp 2,10 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 33,27 Prozent auf 745,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte East West Bancorp noch 1,12 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,47 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 8,33 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,91 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 4,46 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

