Erste Schätzungen: East West Bancorp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

East West Bancorp wird voraussichtlich am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 2,63 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,24 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll East West Bancorp nach den Prognosen von 12 Analysten im Schnitt 788,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 30,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,13 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,63 USD, während im vorherigen Jahr noch 9,52 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,19 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,60 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at