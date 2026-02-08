Easterly Government Properties Aktie
WKN DE: A417BU / ISIN: US27616P3010
|
08.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Easterly Government Properties legt Quartalsergebnis vor
Easterly Government Properties stellt voraussichtlich am 23.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,105 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 85,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 78,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,290 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 328,3 Millionen USD, gegenüber 302,1 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
