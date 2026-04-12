Erste Schätzungen: Easterly Government Properties stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Easterly Government Properties veröffentlicht voraussichtlich am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,090 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Easterly Government Properties in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,14 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 85,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 78,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,455 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,270 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 350,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 336,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at