Easterly Government Properties Aktie

Easterly Government Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A417BU / ISIN: US27616P3010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Easterly Government Properties verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Easterly Government Properties lädt voraussichtlich am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,055 USD. Das entspräche einer Verringerung von 38,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,090 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 90,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Easterly Government Properties einen Umsatz von 84,2 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,180 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,270 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 364,4 Millionen USD, gegenüber 336,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Easterly Government Properties Inc Registered Shs

mehr Nachrichten