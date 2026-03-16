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Eastern Air Logistics a Aktie

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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Eastern Air Logistics A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Eastern Air Logistics A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,425 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,390 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Eastern Air Logistics A mit einem Umsatz von insgesamt 6,44 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,37 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 1,06 Prozent gesteigert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,66 CNY, gegenüber 1,69 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 23,96 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 24,00 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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