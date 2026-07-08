Eastern Bancshares Aktie
WKN DE: A2QD63 / ISIN: US27627N1054
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08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Eastern Bancshares gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Eastern Bancshares lädt voraussichtlich am 23.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,462 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Eastern Bancshares 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 308,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Eastern Bancshares 321,0 Millionen USD umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 USD, gegenüber 0,430 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,05 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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