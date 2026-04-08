Eastern Bancshares Aktie

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WKN DE: A2QD63 / ISIN: US27627N1054

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Eastern Bancshares stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Eastern Bancshares gibt voraussichtlich am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,439 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Eastern Bancshares noch -1,080 USD je Aktie verloren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 301,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 930,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,430 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,25 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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