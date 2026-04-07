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WKN: 985160 / ISIN: US2772761019

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07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: EastGroup Properties legt Quartalsergebnis vor

EastGroup Properties wird voraussichtlich am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD gegenüber 1,14 USD im Vorjahresquartal.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 190,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 9,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 174,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,09 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,87 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 783,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 719,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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