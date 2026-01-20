EastGroup Properties Aktie

EastGroup Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 985160 / ISIN: US2772761019

20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: EastGroup Properties präsentiert Quartalsergebnisse

EastGroup Properties wird voraussichtlich am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 1,30 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,16 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,94 Prozent auf 185,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte EastGroup Properties noch 164,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,90 USD, gegenüber 4,66 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 718,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 640,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

