06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: EastGroup Properties vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

EastGroup Properties lädt voraussichtlich am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass EastGroup Properties im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,26 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 197,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 8,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,98 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,87 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 783,4 Millionen USD, gegenüber 719,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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