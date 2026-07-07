Erste Schätzungen: EastGroup Properties zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

EastGroup Properties wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,32 USD aus. Im letzten Jahr hatte EastGroup Properties einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 193,6 Millionen USD gegenüber 177,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,86 USD im Vergleich zu 4,87 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 783,6 Millionen USD, gegenüber 719,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at